Finti Vigili del fuoco bussano alle porte a San Martino: non aprire e chiamate il 112

Si presentano dicendo di essere pompieri, gridano che c’è una perdita di gas e di aprire la porta. Prediligono le abitazioni degli anziani, soprattutto se soli. Abbiamo sentito il centralino dei Vvf: non c’è alcun intervento in corso: sono certamente ladri o truffatori

Gli stessi vigili del fuoco dicono di avere avuto diverse segnalazioni, come quelle che sono arrivate a noi, e raccomandano di chiamare immediatamente le forse dell’Ordine tramite il numero 112. Al momento nella zona di San Martino non ci sono emergenze in corso. Nessun vigile del fuoco sta chiedendo di aprire la porta. Si tratta sicuramente di ladri o truffatori.

Se qualcuno ha genitori anziani da soli, spieghi loro di non aprire e chiamare il numero di emergenza.

