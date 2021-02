Auto si ribalta in via Gallino e devasta altri 5 veicoli. Conducente e passeggero ubriachi

È successo poco dopo mezzanotte. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del turno serale e quella del Pronto intervento, oltre ai Vigili del fuoco

Brutta sorpresa per 5 automobilisti che avevano posteggiato in via Natale Gallino, a Pontedecimo. Stanotte un’auto il cui conducente ha perso il controllo si è rovesciata ed è andata a finire su 5 veicoli in sosta. Conducente e passeggero sono scesi autonomamente e sono apparsi subito visibilmente ubriachi. Sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. La polizia locale ha eseguito i rilievi mentre i vigili del fuoco hanno rimesso diritta l’auto ed eliminato le situazioni di intralcio e pericolo per la viabilità.

