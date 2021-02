Studenti in auto con l’hashish, uno denunciato e uno segnalato alla Prefettura

I carabinieri li hanno trovati in centro a Recco. Uno sarà schedato come consumatore perché in possesso di quantità per uso personale, l’altro deferito perché oltre allo stupefacente aveva anche un bilancino di precisione

A Recco, la scorsa serata, due giovani studenti entrambi con pregiudizi di polizia, a bordo di un veicolo, in quel centro cittadino, venivano fermati da un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia CC di S. Margherita Ligure. Il conducente, un 19 enne di Uscio, deteneva nascosta tra le gambe, una sigaretta artigianale, contenente “hashish”, quindi, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe. Il passeggero, 20 enne egiziano, abitante in quel comune, perquisito, è stato trovato in possesso di 12 grammi di “hashish” già suddiviso in dosi e un bilancino elettronico di precisione, il tutto sequestrato. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà per “traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente o psicotrope”.

