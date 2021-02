La giovane è in stato confusionale. Il Soccorso Alpino la cerca anche nei boschi verso i quali è stata vista dirigersi

Sono in corso le ricerche della ragazza che si è allontanata in stato confusionale dall’ospedale San Paolo di Savona. I tecnici del Soccorso Alpino in questo momento stanno effettuando le ricerche nel bosco ripido tra l’ospedale e la via Aurelia, calandosi in sicurezza con corde, in quanto è stata vista dirigersi verso quella zona.

