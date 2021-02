Droga e banconote contraffatte, insospettabili studenti nei guai

Sono stati fermati dai Carabinieri in via Centurione Bracelli e denunciati

Due giovani studenti, ieri sera, fermati in via Centurione Bracelli, dalla pattuglia dei Carabinieri di Marassi, dopo l’identificazione, sono stati perquisiti, sono stati trovati in possesso di 15 grammi di “hashish” suddivisi in dosi, una banconota da dieci euro, provento dell’illecita attività, due banconote da 50 euro risultate contraffatte. Perquisite le rispettive abitazioni, i Carabinieri, rinvenivano: ulteriori 50 grammi della stessa sostanza; materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione; 100 euro circa e due coltelli a serramanico, nascosti all’interno di un finto moschettone. Pertanto, sono stati deferiti in stato di libertà per “detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione di banconote contraffatte e porto abusivo di armi”. Materiale, droga e quant’altro, sequestrati.

