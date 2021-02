Traffico, code in A7, A12 e A26. Rallentamenti in Valpolcevera

Strade urbane: olio sul manto stradale in via Carlo Barabino. Proseguono i lavori. proseguono i disagi in Valpolcevera per la chiusura di via Ferri – FOTO e video

A7: coda di 2 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. Traffico Rallentato tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori

A12: coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

Sulle strade urbane, rallentamenti in Valpolcevera, dove sono anche in atto lavori stradali. Attenzione: olio sulla carreggiata in via Barabino alla Foce.

In via Evandro Ferri divieto di transito causa lavori nel tratto compreso tra via Fegino e via Borzoli fino alle ore 23:59 del 10 marzo 2021. Modifiche alla circolazione anche nell’area circostante.







