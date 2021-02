Senza mascherina e con a seguito un coltello. Denunciato e sanzionato

È successo ieri, poco prima delle 21, a Voltri, in via Don Giovanni Verità. I poliziotti lo hanno trovato completamente ubriaco alla fermata del bus

Ieri sera una pattuglia dell’U.P.G. durante un servizio di controllo del territorio, ha denunciato un 57enne marocchino, pluripregiudicato, per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e perché irregolare sul territorio italiano.

L’uomo è stato notato dagli agenti al capolinea del bus poiché particolarmente agitato. Infatti era palesemente ubriaco, e alla richiesta di mostrare i documenti ha confessato di esserne sprovvisto. Era invece provvisto di un coltello a serramanico, che ha cercato di nascondere agli operatori ma senza successo.

Il 57enne, che per tutta la durata del controllo non ha indossato la mascherina, è stato altresì sanzionato per mancato rispetto delle norme anticovid e per ubriachezza.

