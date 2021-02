Liguria, Rt 1.08. In zona arancione almeno altre due settimane

Il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute sull’andamento della pandemia Covid-19 mostra un aggravamento della situazione in Italia: Liguria con Rt maggiore di 1 anche nel limite inferiore. Anche in Liguria l’Rt risulta in aumento.

Come altre 8 regioni e province autonome delle 10 con Rt superiore ad 1 ((Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Toscana e Umbria) la nostra resta in uno scenario compatibile con uno scenario di tipo 2: zona arancione. Per rimontare in zona gialla ci vogliono due settimane sotto Rt 1.

Potrebbero, però, essere modificate le regole incrociando i dati e il rischio secondo i 21 parametri previsti. La nostra regione potrebbe, quindi, scendere in giallo alla fine sella prossima settimana se il rischio scendesse da “moderato” a basso”.

Con Rt alto (sopra a 1) e rischio basso o Rt basso e rischio medio si è in zona gialla.

Con Rt alto e rischio medio o Rt basso e rischio alto si è in zona gialla.

