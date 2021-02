Lavori in A26, chiuso per una notte l’allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole

In direzione di Novi Ligure/A7-Genova

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 febbraio sarà chiuso, per chi proviene da Genova, l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Novi Ligure/A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, si consiglia di uscire, sulla A26, alla stazione di Ovada, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla Diramazione Predosa-Bettole, alla stazione di Novi Ligure, per proseguire in direzione della A7.

