La prossima settimana raffica di nuovi cantieri in città e rischio traffico

In Valbisagno, a Cornigliano e alla Foce. Possibili anche problemi per la circolazione viaria. Ecco dove saranno i nuovi “lavori” e quando partiranno

Sabato 20 febbraio:

· dalle 21 fino alle 5 del 22 febbraio, fino a cessate esigenze, verranno effettuati i lavori di cantierizzazione per le opere connesse alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno e contestualmente della nuova rotatoria. Per effettuare i lavori si sono rese necessarie modifiche per la circolazione stradale, che comporteranno deviazioni veicolari in via Adamoli, sul Ponte Feritore e nel tratto di via Adamoli all’altezza di via Spalato e di via Fameiano. Nell’ambito di tali modifiche alla viabilità verranno impiegate pattuglie motorizzate con personale dei Distretti 4° e 3°. Il cantiere, visti gli attuali restringimenti in via Adamoli, comporta rallentamenti per entrambi le direzioni nelle ore della prima mattina e di sera e influisce sulla scorrevolezza del traffico in tali fasce orarie.

· dalla mezzanotte, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano (realizzazione arredi stradali), parzializzazione della viabilità in via Pelizzari.

Martedì 23 febbraio

· dalle 20: nell’ambito del recupero funzionale del tratto terminale del torrente Bisagno (fasi F1 + F2) è previsto lo spostamento dell’area di cantiere per una nuova fase di lavorazione nell’area compresa tra piazza Verdi, via Tolemaide, via Invrea, viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe.

Venerdì 26 febbraio

· dalle 21, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano, il prolungamento dell’area di lavoro fino a via De Cavero.

I lavori in corso, suddivisi per Municipio, sono consultabili al link: https://bit.ly/3dt6Awd

