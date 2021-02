Diretta dell’analisi dell’ISS. Se Liguria a rischio basso scenderà in giallo alla fine della settimana prossima anche con Rt superiore a 1

La nostra regione ha Rt superiore a 1 e sarebbe quindi compatibile con lo scenario 2 (zona arancione) per 2 settimane, ma se, secondo i 21 parametri, il rischio fosse catalogato come basso, allora dalla fine della prossima settimana scenderemmo in giallo, sempre che i valori non si alzino.

Con Rt alto (sopra a 1) e rischio basso o Rt basso (sotto l’1) e rischio medio si è in zona gialla.

Con Rt alto e rischio medio o Rt basso e rischio alto si è in zona gialla.

Diretta della conferenza stampa del 19 febbraio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale #Covid19​ della Cabina di Regia, con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli e il direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...