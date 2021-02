Infermieri, domani un minuto di silenzio per i colleghi deceduti

Il 20 febbraio è la “Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato” coinvolti nella pandemia.Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche vogliono manifestare vicinanza e sostegno a tutte le famiglie degli Infermieri deceduti e a tutti gli Infermieri per sottolineare anche l’importanza della professione

<Gli Infermieri liguri hanno pagato un prezzo altissimo nell’affrontare la pandemia da corona virus COVID-19:- 5 gli Infermieri che hanno perso la vita;- 2.600 circa gli Infermieri che si sono ammalati- 17.000 gli Infermieri che ogni giorno si prendono cura delle persone malate – dicono i rappresentanti degli infermieri genovesi -. In questa giornata di ricordo e vicinanza, la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche invierà una lettera per attestare e ringraziare tutti dell’impegno profuso e chiederà a tutti gli Infermieri di osservare un minuto di silenzio a inizio turno per onorare i colleghi deceduti e comunque per rendere testimonianza, nel rispetto delle norme anti Covid, del valore della giornata. La nostra professione è importante ricordiamolo sempre: senza gli Infermieri non c’è salute>.

