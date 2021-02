<Oggi, valutato dal neuro psicologo, non sembra avere grandi deficit> dicono al San Martino

Il ragazzo, che era appena uscito da un allenamento di calcio, era stato travolto in via Buffa da un rider. Trasportato al San martino in codice rosso, era stato portato in terapia intensiva per gli accertamenti del caso. Stamattina la buona notizia.

