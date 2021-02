Donna uccisa in un negozio in via Colombo. Era Clara Ceccarelli, 70 anni

È successo stasera poco prima delle 19. Sul posto le Volanti della Polizia e i Carabinieri. Sarebbe stata uccisa con almeno due coltellate, una all’addome e una al collo.

Si tratta della settantenne Clara Ceccarelli, titolare del negozio “Jolly Calzature”.

L’uomo che la ha uccisa è scappato sporco di sangue ed è stato visto scappare dal negozio. Le forze di Polizia lo stanno cercando. Potrebbe trattarsi di un uomo con cui la donna avrebbe avuto, in passato, una relazione. Al momento il cadavere della donna è ancora sul posto, sul marciapiede, dove la donna è riuscita ad arrivare dopo essere stata attinta da diverse coltellate all’interno della sua bottega. Si sta attendendo il via libera del magistrato per trasferire il corpo all’obitorio. La strada non è accessibile proprio per permettere la rimozione della salma. Sul posto è arrivata anche la Scientifica della Polizia.

Commercianti della zona raccontano che l’uomo lavorava, prima, nella bottega di pantofole della donna con la quale aveva anche una relazione sentimentale. Poi, morta la madre, lui aveva cambiato carattere ed era diventato intrattabile. Inoltre, pare che proprio in quel momento siano cominciati i suoi problemi economici. Secondo quanto la donna aveva raccontato agli amici, Clara sospettava che quando lavorava con lei le rubasse i soldi dalla cassa e si lamentava che bruciasse molti soldi acquistando gratta e vinci. La donna, secondo quanto si racconta in zona, lo aveva allontanato. Ma lui tornava sempre e recentemente si era fatto ancora più insistente e invadente.

Non è però ancora escluso che si sia potuto trattare di una rapina, anche se è molto probabile che il movente sia passionale. Di fatto, l’uomo ricercato al momento è proprio l’ex compagno.

Clara era una gran lavoratrice, passava molto tempo nel suo negozio quasi all’incrocio con via San Vincenzo. I colleghi la ricordano come <una donna adorabile>. Sempre secondo i colleghi, viveva con il papà molto anziano e aveva un figlio di 30 anni.

articolo in aggiornamento

