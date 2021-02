Covid: 275 positivi e 265 guariti. Tornano a crescere i decessi: 15 quelli registrati

Diminuiscono ancora le persone in terapia intensiva (-1) e i ricoverati (-19). Oggi 3.094 vaccini

Sono stati 2.712 i test a persone mai testate prima e da questi sono stati messi in luce 274 i nuovi positivi (10,1%) registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. In totale sono 4.091 tamponi molecolari, comprensivi di quelli effettuati per accertare la guarigione delle persone già riconosciute positive. A questi si aggiungono 2.939 tamponi rapidi antigenici.

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 88

SAVONA (Asl 2): 41

GENOVA: 122, di cui:

· Asl 3: 105

· Asl 4: 17

LA SPEZIA (Asl 5): 23

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0





