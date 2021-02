Code in tutte le autostrade fino a 3 chilometri – FOTO e VIDEO

Scambi di carreggiata e chiusure rallentano il traffico del venerdì sera. La situazione

Senso unico alternato in un tratto della A7

A7: coda di 3 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori.

A10: coda di 2 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori, traffico Rallentato tra Genova Nervi e Recco per lavori.

A26: coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori; coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Foto di questa sera dalla A7 e dalla A26

