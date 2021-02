Baracca abusiva nel bosco vicino ad appostamenti per la caccia, denuncia e 2mila euro di sanzione dei CC Forestali

A denunciare la costruzione abusiva ai Carabinieri sono state le guardie della Lipu. Era un ricovero per i cacciatori

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sestri Levante, su segnalazione delle Guardie Giurate Particolari della Lipu di Genova, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario di una baracca realizzata nei pressi di una serie di appostamenti fissi per la caccia al colombaccio in Comune di Moneglia.

La struttura, seppure costruita con materiali amovibili, visto che permaneva da tempo, stabilmente sul luogo, ben oltre al periodo venatorio, costituisce un abuso edilizio paesaggistico, in quanto non può essere realizzata e conservata in assenza dei previsti titoli autorizzativi.

Oltre alla segnalazione fatta all’A.G. per aver realizzato la baracca all’interno del Sito di Interesse Comunitario n°° IT1343412, denominato “Deiva – Bracco – Pietra di Vasca – Mola in assenza della prevista valutazione di incidenza ai sensi della Legge Regionale n° 28/2009, al trasgressore, B.G. di anni 56 residente a Moneglia è stata notificata una sanzione amministrativa di € 2000.

In corso di incentivazione i controlli su questo genere di attività abusive.

Mi piace: Mi piace Caricamento...