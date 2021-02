Covid, calano i ricoverati. Un solo decesso. Liguria verso la zona gialla

Se i dati continueranno ad essere positivi, la risalita nella fascia con meno restrizioni potrà avvenire solo alla fine della prossima settimana. 334 nuovi positivi su 3052 nuovi testati (10,9%, stabili). Resta la preoccupazione per la zona di Ventimiglia

Sono stati 4.521 i tamponi molecolari totali effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.205 tamponi antigenici rapidi.

Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 96

– SAVONA (Asl 2): 75

– GENOVA: 117, di cui:

· Asl 3: 114

· Asl 4: 3

– LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0





<I dati di oggi sono confortanti sul fronte della pressione ospedaliera e dell’incidenza del virus, con qualche preoccupazione per l’incidenza nell’area di Ventimiglia a causa della vicinanza con la Francia. Siamo comunque ben lontani dalle incidenze registrate durante i picchi pandemici. Sulla situazione a Ventimiglia ho parlato oggi in un lungo colloquio con il ministro Di Maio e con la task force ministeriale: ho chiesto se si pensa di svolgere controlli mirati sulle frontiere più esposte>. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa serale sul Coronavirus.

<In attesa dei dati della settimana che arriveranno domani – ha proseguito – ci auguriamo tutti di essere un quadrante di rischio non più medio ma basso, e questo comporterebbe la classificazione in zona gialla alla fine della prossima settimana. Domani sapremo con certezza, ma l’indice RT sembra stabile, di poco sopra l’1. I ricoverati sono in calo generalizzato in tutta la regione e impegnano circa un terzo della nostra capacità ospedaliera di area medica generale: uno straordinario risultato, rispetto ai picchi di novembre e dicembre, della gestione dei pazienti nei nostri ospedali. Calano anche le terapie intensive. Oggi è stato registrato un solo decesso: la media di questo ultimo periodo è di 5-8 decessi al giorno, anche questa ben al di sotto rispetto ai picchi dei mesi scorsi>.

Prosegue intanto la prenotazione dei vaccini per gli over 80: alle 18.12 di oggi erano 64.920 in tutto il territorio regionale, così suddivise: Asl1 8.142,, Asl2 11.142, Asl3 37.388, Asl4 5.881, Asl5 2.367.

