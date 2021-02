Toti: “Rt 1,1-1,2. Rischio di risalire in zona arancione”

La zona arancione scatta a Rt1. Quindi, anche se di pochissimo, siamo in fascia arancione, salvo modifica delle regole, tecnicamente valide fino al 5 marzo.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha spiegato che siamo comunque in rischio moderato nonostante l’Rt sia salito.

Se scattasse l’ingresso in fascia arancione, secondo Toti questa sarebbe una misura sufficiente a fare fronte alla situazione di Imperia, dove i dati sono più pesanti a causa della vicinanza con il sud della Francia, dove il virus sta dilagando in misura ben maggiore rispetto alla Liguria.

Se, invece, per qualche motivo, la nostra Regione rimanesse in fascia gialla, ha detto Toti, per il territorio dell’estremo ponente saranno decise misure di contenimento dell’epidemia più stringenti del resto del territorio regionale.

Servizio in aggiornamento.

