Sestri Ponente, due aggressioni di ragazzini ad altri minori in un mese

Presto telecamere in Villa Rossi, teatro dell’aggressione di ieri e di molestie a una bimba nel novembre scorso. La seconda aggressione recente risale al 12 gennaio ed è avvenuta in una traversa di via Sestri. In entrambi i casi la vittima è finita all’ospedale

Il 12 gennaio scorso, il pestaggio punitivo da parte di un gruppo di ragazzini attorno ai 15-17 anni (ma avrebbe partecipato anche un minore sotto i 14 anni, non punibile per legge) è avvenuto in un vicolo laterale di via Sestri. Un ragazzino di 15 anni finito all’ospedale. Su quanto è accaduto ha indagato il 6º distretto di Polizia locale, quello del medio ponente, che ha ricostruito tutta la vicenda e depositerà le denunce al Tribunale dei Minori.



Ieri, invece, in villa Rossi, un ragazzo di 14 anni, ma molto ben piantato, avrebbe aggredito un sedicenne che è finito all’ospedale col naso rotto.

Il ragazzino picchiato avrebbe soccorso, insieme a un amico, due ragazzine che stavano gridando. Sulla sua strada, però, ha trovato l’altro ragazzo che lo ha aggredito prendendolo a pugni in faccia.

Gli episodi non sono collegati, se non dalla forte compressione delle misure Covid che i minori sopportano comprensibilmente ancor meno bene di tutti gli altri.



Un accordo tra il Municipio Medio Ponente e l’assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale porterà le telecamere in Villa Rossi per cercare di disincentivare le intemperanze dei giovanissimi. Sempre a Villa Rossi, il 20 novembre dello scorso anno, si è verificato, invece, un caso di molestie. La Polizia locale presta particolare attenzione proprio ai gruppi di adolescenti, non solo perché rispettino le regole di prevenzione Covid.

