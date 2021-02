Nue112, oltre un milione di chiamate per chiedere soccorso nel 2020

Toti: <La Liguria è stata la seconda regione italiana ad attivare il numero unico europeo anche per le emergenze>. Recentemente s’è unita anche la Polizia locale

<Assistere coloro che soffrono, prestare le cure di cui hanno bisogno, con dedizione e umanità. Nella giornata mondiale del malato il mio pensiero va a chi combatte nei nostri ospedali o a casa, ai nostri medici, infermieri e operatori sanitari, instancabili e in prima linea, soprattutto in questa pandemia, per dare una risposta rapida ed efficace ai pazienti – ha scritto il presidente della Regione Giovanni Toti nella propria bacheca Facebook -. Proprio per questo quattro anni fa la Liguria è stata la seconda regione in Italia ad attivare il numero unico europeo per le emergenze e la prima a completarne il percorso, collegando anche le centrali operative di Polizia locale. Nel 2020 il 112 ha ricevuto oltre 1 milione di chiamate e oggi, nella giornata europea del NUE, voglio dire grazie al personale che rende così efficiente questo servizio tanto importante per la salute e la sicurezza dei liguri. E ringraziare tutta la nostra sanità, che con il suo straordinario lavoro rappresenta per tante famiglie una speranza e un conforto>.

