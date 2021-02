Negozi e botteghe artigiane aperti sotto Covid, da stamattina si possono presentare le domande per i fondi

Bando del Comune a sostegno di micro e piccole imprese commerciali e artigianali che abbiano aperto a Genova tra il 1º marzo e il 31 dicembre 2020

<L’amministrazione ha deciso di destinare ulteriori risorse e mettere in campo strategie di incentivo per dare un contributo alle nuove realtà che hanno deciso di investire sul nostro territorio proprio nell’anno dell’emergenza Covid, con tutto quello che questo ha rappresentato in termini di ricadute sulle limitazioni dell’attività – scrive il sindaco Marco Bucci sulla sua pagina Facebook -. Da questa mattina si può presentare domanda per l’assegnazione di una copertura totale o parziale delle spese per tributi, canoni o tariffe comunali relativi alla nuova apertura di attività. Un provvedimento che va a sommarsi a quelli già messi in campo per stare accanto alle imprese provate da questo periodi di difficoltà. Un aiuto concreto a chi, nonostante la pandemia, ha deciso con coraggio di investire in una nuova impresa e nel futuro della nostra città>.

Qui il link al bando

Mi piace: Mi piace Caricamento...