Bucci: “Ieri 40 sanzioni Covid. Regole poco rispettate, così non va bene”

Il Sindaco lo ha detto nel corso della conferenza stampa di fine giornata. Chiunque giri per la città ha sotto gli occhi il fatto che le regole relative a mascherina e distanziamento vengono rispettate poco e sempre di meno.

Toti: <Rispettare le regole vuole dire evitare regole più severe>

<Ogni giorno siamo su questa cifra e non va bene – ha detto Marco Bucci parlando delle 40 sanzioni di ieri -. La multa non è solo un problema per chi la prende, ma per la collettività, perché vuole dire che le regole non sono state rispettate>. E se le regole non vengono rispettate rischiamo più contagiati, più morti, ma anche chiusure più lunghe per le attività produttive.



<Rispettare le regole – ha ricordato il presidente della Regione Giovanni Toti – vuole dire evitare regole più severe e, comunque, farle durare per il tempo strettamente necessario>.

È molto probabile che domani venga ufficializzato il passaggio della Liguria in area arancione. Certo i tanti, troppi comportamenti superficiali non aiutano.

