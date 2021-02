Secondo furto in due giorni in supermercato di Marassi. Stavolta il bottino era “ad alta gradazione”

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha cercato di rubare all’interno di un supermercato di via Casata Centuriona 4 bottiglie di super alcolici per un valore di circa 80 euro. È successo alle 18. Un altro ubriaco è stato pizzicato alla guida in corso Sardegna e anche lui denunciato

La Polizia ha denunciato ieri pomeriggio un rumeno di 44 anni per il reato di furto.

Gli agenti, dopo averlo denunciato, lo hanno anche sanzionato per ubriachezza.

Ieri la refurtiva era costituita da scatolette di tonno

E, a proposito di ubriachezza, i poliziotti hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un genovese di 54 anni sorpreso al volante, in corso Sardegna, completamente ubriaco e con in mano una bottiglia di birra. Alto il conto per la sbronza; ritiro della patente ai fini della successiva sospensione, con relativa decurtazione di 10 punti, consegna della macchina ad un amico non ubriaco e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

In copertina: foto di repertorio

