Nei Musei di strada Nuova laboratori dedicati ai più piccoli

#iovadoalmuseo, approfondimenti e laboratori per i più piccini. Si comincia domani. Ecco il calendario

Il primo sarà domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 16:00. È il primo appuntamento di “Museopoly”, approfondimenti e laboratori per tornare a vivere i nostri Musei

Fino al 18 Marzo, tutti i giovedì, approfondimenti e laboratori per avvicinare i bambini al mondo dei musei e dell’arte e per stimolarne la curiosità, a cura dell’Area Educativa di Solidarietà e Lavoro.

Giovedì 11 Febbraio alle ore 16 ai Musei di Strada Nuova prende il via il primo appuntamento della rassegna #IOVADOALMUSEO, iniziativa pensata per i ragazzi e collaterale al ciclo di incontri del giovedì con i conservatori dei Musei Civici rivolti e rivolti al pubblico adulto.

Nel corso del primo evento, dal titolo "Museopoly", incuriosiremo i bambini raccontando la "vita" del museo – spiegano alla cooperativa Solidarietà e Lavoro -. Cos'è un museo? Cosa contiene? Chi lo fa funzionare? Risponderemo a queste e a tante altre domande visitando le splendide sale di Palazzo Bianco, conoscendo gli spazi e le opere che lo caratterizzano e incontrando le persone che vi lavorano. A seguire, nella "sala dell'arte" del Bookshop dei Musei di Strada Nuova, costruiremo insieme il nostro museo da portare a casa per giocare e imparare ancora.

Info e prenotazioni

Gli incontri si svolgeranno in ottemperanza di tutte le disposizioni di sicurezza e con un numero contigentato di max 5 bambini.

Costo di partecipazione: 5 euro a bambino, biglietto comprensivo di ingresso, approfondimento e laboratorio didattico.

È necessaria la prenotazione ai seguenti contatti: tel. 010 275 9185 – 348 3578728 edu@solidarietaelavoro.it

Questo il calendario degli appuntamenti:

giovedì 11 febbraio – ore 16

Museopoly – Cos’è un museo? Cosa contiene? Chi lo fa funzionare? Dopo aver conosciuto gli spazi che lo caratterizzano e incontrato le persone che vi lavorano, costruiremo insieme il nostro museo.

giovedì 18 febbraio – ore 16

La natura del colore – Quale funzione hanno i colori all’interno del dipinto? Da cosa li ottenevano i pittori? Osserveremo alcuni dipinti per rubare i segreti dei grandi artisti del passato e creeremo la nostra tavolozza di colori.

giovedì 25 febbraio – ore 16

Aguzza la vista! – Sei un bravo osservatore? Ti metteremo alla prova con giochi per allenare la vista e imparare a osservare un dipinto partendo dai particolari.

giovedì 4 marzo – ore 16

Riflessi e rifletti – Osserveremo insieme l’Allegoria della Giustizia di Giovanni Andrea De Ferrari e, con l’aiuto di lampade e candele, analizzeremo come gli oggetti reali riflettono la luce a seconda della fonte luminosa.

giovedì 11 marzo – ore 16

Componi e scomponi il quadro – Come si compone un quadro? Come il pittore sceglie e dispone i colori sulla tela? Come l’artista usa la luce all’interno della sua opera? Osserveremo insieme la Natività di Grechetto e ruberemo all’artista i suoi segreti per realizzare un disegno perfetto!

giovedì 18 marzo – ore 16

Prospettive diverse per una diversa prospettiva – Come fanno gli artisti a dare il senso della profondità nei loro dipinti? Osserveremo nelle sale del museo le diverse strategie utilizzate dai pittori e poi, nel giardino di Palazzo Bianco, come fossimo immersi in un grande dipinto, proveremo a metterle in pratica.

IOVADOALMUSEO è una rassegna di approfondimenti e laboratori sui Musei di Strada Nuova promossa dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro ( http://www.solidarietaelavoro.it) e dedicata ai più piccoli (6-12 anni) . Pensata per accompagnare il ciclo di incontri del giovedì con i conservatori dei Musei Civici rivolti e rivolti al pubblico adulto, #IOVADOALMUSEO propone sei incontri, dall’11 febbraio al 18 marzo, che intendono avvicinare i più piccoli al mondo dei musei e dell’arte, stimolare in loro la capacità di osservazione e analisi dell’opera d’arte nei suoi elementi costitutivi ed espressivi. All’approfondimento introduttivo seguirà un momento ludico e un laboratorio didattico per rielaborare i concetti e i contenuti acquisiti.

