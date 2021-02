Frana in via Monte Timone, autocarro ribaltato in via Sant’Alberto

Nel primo caso è stato istituito il senso unico alternato mentre via Sant’Alberto è completamente bloccata perché il mezzo ostruisce completamente la carreggiata

Da poco prima delle 17 una frana di terriccio e pietre sta interessando parzialmente la carreggiata di via Monte Timone. Polizia locale del 6º distretto e Vigili del Fuoco sul posto. Verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e saranno posizionati alcuni jersey per contenere la frana. È stata allertata la Protezione Civile comunale.

Vigili del fuoco e polizia locale al lavoro anche in via Sant’Alberto per la rimozione dell’autocarro.



