Ruba tonno al supermercato e aggredisce i dipendenti per scappare. Arrestato

È successo in un punto vendita di via Casata Centuriona ieri pomeriggio. L’uomo, quando si è visto scoperto, ha cominciato a lanciare le scatolette contro le casse

Ieri pomeriggio, i poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno arrestato, per il reato di rapina impropria, un ecuadoriano di 37 anni, pluripregiudicato e destinatario di un avviso orale del Questore.

L’uomo è stato notato da personale addetto alla vigilanza di un supermercato mentre cercava di oltrepassare la barriera delle casse con 6 confezioni di tonno occultate sotto gli abiti. Raggiunto in prossimità dell’uscita, il 37enne ha cominciato a lanciare le scatolette asportate contro le casse, spintonando il vigilante per guadagnarsi la fuga. Trattenuto fino all’arrivo della Polizia, l’uomo è stato poi accompagnato presso gli uffici della Questura dove permarrà in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

