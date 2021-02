Ristorante chiuso, ladro forza la porta ma viene pizzicato dai CC

È successo in tarda serata in via Ruspoli, alla Foce. L’uomo, un cinquantenne, non è riuscito a portare via nulla perché i militari dell’arma sono arrivati non appena è scattato l’allarme

La scorsa tarda serata, uno sconosciuto, dopo aver forzato la porta antipanico di un esercizio pubblico sito in via Ruspoli, si introduceva all’interno, dove, veniva colto in flagranza da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, e, da un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, allertati dall’entrata in funzione dell’allarme. Il fermato, identificato in P.G.P. di 50 anni, gravato da pregiudizi di polizia anche per furto, al termine degli accertamenti è stato arrestato per il reato di “tentato furto aggravato” e in attesa del rito direttissimo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri. Dall’interno, come accertato dal sopralluogo di furto, effettuato insieme al proprietario, non risultavano ammanchi.

