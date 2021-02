Decine di furti in casa del “clan georgiano”, 37 in carcere

Nel mirino della Polizia un’organizzazione che ha svaligiato abitazioni in tutto il Nord Italia, Genova compresa. Stamane in atto le perquisizioni. 62 le misure cautelari (di cui, appunto, 37 in carcere) decise dalla Procura di Reggio Emilia dove l’associazione a delinquere aveva la sua base

È scattata stamattina l’operazione “Kanonieri K’urdi” (Ladri di legge in Georgiano) che riguarda anche un’imponente attività di ricettazione e riciclaggio della refurtiva. I colpi sono più di 100 e di 20 di questi è stata anche trovata la refurtiva, di cui in parte sono ancora sconosciuti i proprietari. Alcune delle misure sono in esecuzione all’estero.

Sempre partendo da Reggio Emilia, nel 2017, i Carabinieri effettuarono in 3 città 28 arresti di malviventi georgiani dediti ai furti in casa.

Degli arresti di questa mattina dà notizia il giornale “Reggio Online” che spiega: <I furti in abitazione venivano consumati attraverso un comune “metodo georgiano”, una sorta di “firma” delle azioni criminali, consistente nell’effettuazione di effrazioni delle serrature, senza apparenti segni di scasso, attraverso arnesi appositamente preparati. Le indagini hanno evidenziato come, quotidianamente, nella città di Reggio si formino, coagulandosi intorno ad un “capo” delle cellule criminali, composte da tre o quattro soggetti pronte a commettere, in città o in trasferta, dei furti>

