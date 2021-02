Chiude la scuola apre la Rsa, segno dei tempi. Giordano (M5S): “Manca il lavoro e i giovani vanno via dalla città”

Lo spunto per l’analisi di una situazione che porta via i ragazzi per cercare lavoro per poi restare, metter su famiglia e avere figli dove lo hanno trovato è stata la riconversione della ex struttura scolastica Santa Marta, in mura di San Bernardino 18, in struttura residenziale socio-sanitaria e sociale per anziani

La votazione che concede il preventivo assenso alla variazione urbanistica ha dato l’ok con 26 voti favorevoli (Lega Salvini Premier, Cambiamo, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mauro Avvenente e Maria Josè Bruccoleri di Italia Viva), 13 astenuti (Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello, Pietro Salemi di Italia Viva), 1 contrario (Ubaldo Santi del Gruppo Misto).

Stefano Giordano (M5S) ha proposto un ordine del giorno che, però, è stato bocciato.

<Questa Giunta non comprende richieste che non fatichiamo a definire basilari: come M5S non abbiamo nulla contro la realizzazione di una RSA in una qualsivoglia struttura, sia essa in disuso o meno – dice Giordano -. Ci mancherebbe: sappiamo bene che la nostra città e regione è tra le più anziane d’Italia. E pazienza se la trasformazione del complesso dell’ex struttura scolastica di Santa Marta di cui si è dibattuto oggi sarà a vantaggio di una realtà privata. Pazienza… Il nostro ordine del giorno non voleva assolutamente essere ostativo. Diciamo, con parole che questa volta speriamo siano comprensibili a tutti, che dalla trasformazione di un complesso scolastico in RSA avevamo auspicato nascesse lo spunto per aprire una discussione sulla disoccupazione nella nostra regione, soprattutto nella nostra città, dove il fenomeno purtroppo è sempre più allarmante. Il fatto che chiuda una scuola la dice infatti lunga sul trend in corso: i giovani lasciano Genova per cercare lavoro altrove e poi in quell’altrove mettono su famiglia. Pazienza: lo spunto non è stato colto o forse compreso e l’ordine del giorno bocciato. Ci nascondiamo ancora una volta dietro un dito>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...