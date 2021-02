Pastorino: “Manca ancora il piano vaccinale per i soggetti deboli”

Il consigliere regionale di Linea Condivisa: “Ancora senza piano vaccinale le persone con disabilità gravi, malati oncologici immunodepressi, persone affette da patologie rare particolarmente invasive”

Parte a metà febbraio la campagna vaccinale per le donne e gli uomini con età superiore agli 80 anni, “benché non via sia stato nessun coinvolgimento né del Consiglio regionale né della Commissione competente” osserva Gianni Pastorino, Capogruppo per Linea Condivisa.

E’ sicuramente una buona notizia, ma per il Consigliere Pastorino rimane una mancanza grave: “Se è pur vero che il virus colpisce con più facilità e diventa più pericoloso per le persone con età avanzata, è altrettanto vero che riscontriamo le stesse difficoltà nei confronti di persone affette da determinate patologie o da disabilità gravi: talune di queste patologie o disabilità hanno come conseguenza difficoltà respiratorie, pertanto queste persone se contagiate rischiano di andare incontro a gravi conseguenze”.

Per il Capogruppo di Linea Condivisa “è necessario e giusto prendere in considerazione il criterio dell’età, specialmente in una Regione come la nostra, ma sarebbe impensabile lasciare persone con disabilità gravi, malati oncologici, immunodepressi, persone affette da patologie rare particolarmente invasive ancora per mesi senza copertura vaccinale”.

“Per me questo tema deve essere posto al centro della discussione, ecco perché – conclude il Consigliere Pastorino, che è anche Vice Presidente della Commissione Sanità – questa mattina ho scritto una lettera urgente al Presidente Toti, e ai Direttori Generali di ALISA, di San Martino, del Galliera, del Gaslini e delle 5 ASL, per dare una doverosa risposta, nel più breve tempo possibile, alla quantità di sollecitazioni di persone che rappresentano legittimamente e in maniera rigorosa queste criticità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...