Palazzo Reale, laboratorio digitale per Carnevale

Iniziativa gratuita per famiglie con bambini dagli 8 anni in su. Ecco di cosa si tratta e come prenotare

Per il week end di Carnevale il Servizio Educativo del Museo di Palazzo Reale propone come attività per famiglie il laboratorio a fruizione digitale “I quattro elementi tra simbologia e natura”.

Nella filosofia antica erano detti “elementi” quelle sostanze, ritenute semplici, dalle quali si sarebbero formate tutte le cose dell’universo. Un percorso intrigante porta all’individuazione di terra, acqua, aria, fuoco celati sotto vari aspetti: qualità umane e naturali, colori, stagioni, divinità, segni zodiacali… Le fonti sono molteplici, filosofiche, storiche, letterarie, astrologiche e alchemiche, e ognuno dei quattro elementi si rivelerà portatore di simbologie inaspettate.

L’adattamento dell’attività didattica al digitale rende necessario l’uso di una presentazione di diapositive interattive con cui l’operatore farà immergere le famiglie nelle sale del palazzo per scoprire insieme l’importanza degli elementi per la nostra tradizione e anche per la cultura del tempo delle grandi famiglie nobili che edificarono, decorarono e abbellirono la straordinaria dimora di via Balbi. Nel palazzo infatti erano presenti quattro salotti corrispondenti ai quattro elementi e di questi ne rimane intatto solo uno con moltissimi riferimenti simbolici.

La vita delle grandi città e la moderna tecnologia ci fa dimenticare che la nostra vera casa è un pianeta composto da elementi concreti interdipendenti tra loro che ci permettono di vivere e che silenziosamente ci condizionano. Il laboratorio “I quattro elementi tra simbologia e natura” ha l’aspirazione di far riscoprire ai ragazzi: l’alternarsi delle stagioni, la meraviglia della vita vegetale e il ciclo della vita dell’uomo, il tutto raccontato attraverso le meravigliose opere d’arte del Museo di Palazzo Reale e grazie a un momento di gioco interattivo che renderà protagonista ogni partecipante.

Progetto didattico: laboratorio creativo e giocoso.

Chi: famiglie con bambini dagli 8 anni in su

Dove: piattaforma Google Meet (a fruizione gratuita)

Quanto: 90 minuti circa

Info e prenotazione: palazzorealegenova.servizioeducativo@beniculturali.it /

010.2710236

Le attività ideate, curate, proposte e condotte dal Servizio Educativo di Palazzo Reale (sia in modalità digitale che in presenza) sono del tutto gratuite.

Mi piace: Mi piace Caricamento...