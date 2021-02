Alle ore 8.45 in via Monticelli, a Marassi, si è verificato un incidente tra un autocarro e un monopattino. La conducente del monopattino è deceduta sul posto.

Sul luogo la pattuglia di polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La vittima sarebbe una donna di 34 anni.

Articolo in aggiornamento

Foto d’archivio

