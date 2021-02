Arrestato il palpeggiatore delle commesse, è un francese di 24 anni

Il ragazzo è autore di altri simili reati commessi a a Parigi, dove vive. Era a Genova per turismo

Tre i casi di molestie sessuali accertati, commessi tutti giovedì, quando l’uomo è stato arrestato, ma potrebbero essercene altri non denunciati risalenti anche ai giorni precedenti. Identico il modus operandi: il giovane ha atteso che le commesse fossero da sole per entrare come un qualsiasi cliente e avvicinarsi a loro per molestarle. Le commesse, subito dopo la violenza sessuale, hanno chiamato il 112. I Carabinieri, dopo le prime due, stavano già cercando l’autore quando è arrivata la terza chiamata grazie alla quale sono riusciti a piombare sullo straniero per arrestarlo in flagranza

