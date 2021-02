Alisa: “Domani in arrivò 6.300 dosi Astrazeneca”

In settimana in arrivo anche Pfizer e Moderna

Una parte dei vaccini AstraZeneca sarà immediatamente impiegata per la vaccinazione dei lavoratori transfrontalieri residenti in provincia di Imperia

È prevista per domani, martedì 9 febbraio, la consegna in Liguria di 63 scatole di vaccino AstraZeneca contenenti 6.300 dosi che saranno così distribuite:

Asl1 , ospedale Sanremo: 50 scatole contenenti 5.000 dosi

Asl2, ospedale Savona: 2 scatole contenenti 200 dosi

Asl3, ospedale Villa Scassi: 7 scatole contenenti 700 dosi

Asl4, ospedale Sestri Levante: 2 scatole contenenti 200 dosi

, ospedale Sestri Levante: 2 scatole contenenti 200 dosi Asl5, ospedale Sarzana: 2 scatole contenenti 200 dosi

In considerazione dell’elevata circolazione del virus Sars-CoV-2 sul territorio francese, in particolare nell’area della Costa Azzurra e considerato l’aumento significativo dei casi registrati nell’imperiese, Asl 1 riceverà un quantitativo maggiore di vaccino AstraZeneca per mettere in sicurezza i lavoratori transfrontalieri residenti in provincia di Imperia.

I transfrontalieri under 55 saranno vaccinati con vaccinoAstraZeneca mentre gli over 55 verranno vaccinati con vaccino Pfizer e/o Moderna, con inizio immediato, secondo le modalità organizzative definite dalla Asl di competenza.

Inoltre, è prevista entro la settimana corrente la consegna dei vaccini Pfizer e Moderna: come stabilito nell’ambito della conferenza Stato-Regioni dello scorso 3 febbraio, è stato modificato il criterio di ripartizione in base alla popolazione target (anziani over 80) e non più su base demografica.

PIANO DI CONSEGNA VACCINI LIGURIA SETTIMANA 8-14 FEBBRAIO 2021

MODERNA

· Asl1, ospedale Sanremo: 6 scatole contenenti 600 dosi

Asl2 , ospedale Savona: 9 scatole contenenti 900 dosi

Asl3, ospedale Villa Scassi: 21 scatole contenenti 2.100 dosi

Asl4, ospedale Sestri Levante: 5 scatole contenenti 500 dosi

, ospedale Sestri Levante: 5 scatole contenenti 500 dosi Asl5, ospedale Sarzana: 6 scatole contenenti 600 dosi

PFIZER-BIONTECH

· Asl1, ospedale Sanremo: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

Asl2, ospedale Savona: 2 “pizza box” contenenti 2.340 dosi

· Asl3, ospedale Villa Scassi: 3 “pizza box” contenenti 3.510 dosi

Istituto G. Gaslini : 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

Ospedale Policlinico San Martino: 1 "pizza box" contenente 1.170 dosi

Ospedale Galliera: 1 "pizza box" contenente 1.170 dosi

Ospedale Evangelico Internazionale: nessuna consegna prevista

Asl4, ospedale Sestri Levante: 1 "pizza box" contenente 1.170 dosi

, ospedale Sestri Levante: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi Asl5, ospedale Sarzana: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

