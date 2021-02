Via San Felice, artigiano minaccia di morte i proprietari della casa che ristruttura

La Polizia di Stato ha denunciato un 71enne per minacce gravi

L’uomo, un artigiano che stava lavorando agli infissi di un appartamento in ristrutturazione, nel pomeriggio di ieri è stato raggiunto dai proprietari dell’immobile. Non soddisfatti del suo operato gli hanno fatto notare alcune mancanze. Il 71enne, insinuando che fosse solo una scusa per non pagarlo, ha iniziato ad inveire contro la coppia minacciando di distruggere l’appartamento e di tornare con un cacciavite per “ammazzarli tutti e due”.

All’arrivo della volante l’uomo è stato riportato alla calma e ha restituito le chiavi dell’appartamento.

