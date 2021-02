Questa settimana Liguria maglia nera dei decessi Covid – I DATI ODIERNI

La bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute indica <la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone> e di <restare a casa il più possibile> e sottolinea che bisogna evitare <tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie>.

A livello nazionale c’è un lieve peggioramento del livello di rischio. La Liguria resta compatibile con uno scenario di tipo 1 (zona gialla), ma è tra le regioni che fanno registrare un Rt puntuale vicino all’1 (0,95). La media nazionale è di 0,84.

La Liguria, questa settimana, è anche maglia nera per quanto riguarda la letalità: 16,54 ogni mille abitanti contagiati.



Per quanto riguarda i ricoveri, invece, la Liguria è stabile.

Sono 332 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.565 nuovi testati dei quali, quindi, è risultato positivo il 12,9%. È di 5.094 la somma dei tamponi effettuati per scoprire le positività e di quelli eseguiti per certificare le guarigioni. Due le persone in meno in terapia intensiva, 2 le persone ricoverate in più negli ospedali liguri.

9 i deceduti registrati tra i 62 e i 91 anni.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata delle persone risultate positive oggi.

IMPERIA (Asl 1): 75

SAVONA (Asl 2): 63

GENOVA: 163, di cui:

Asl 3: 152

Asl 4: 11

LA SPEZIA (Asl 5): 31

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0





