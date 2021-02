Controlli Ps nel centro storico: un arresto per furto. Scoperta una casa dormitorio in immobile occupato

In manette un ventunenne che aveva strappato un cellulare a un passante in via Luccoli

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Centro, insieme a equipaggi dell’U.P.G. e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, a personale dell’Ufficio di Gabinetto e a militari dell’esercito, hanno svolto servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di droga nonché a garantire il rispetto delle norme anti-covid.

Durante il servizio gli uomini del Commissariato Centro hanno arrestato un cittadino dell’Ecuador di 21 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato. Il giovane, alle 21.45 in piazzetta Luccoli, ha strappato di mano il cellulare ad un cittadino per poi scappare in tutta fretta. La vittima però ha urlato “al ladro” consentendo agli agenti, che si trovavano nelle vicinanze, di rincorrere e bloccare il 21enne.

Più tardi, verso le ore 22.00, gli operatori hanno ricevuto la segnalazione della presenza abusiva di alcune persone all’interno di uno stabile. A quel punto gli agenti sono andati presso l’appartamento ed una volta entrati hanno trovato tre senegalesi di età compresa tra i 35 ed i 47 ed un mauritano di 36 anni, comodamente sdraiati sui rispettivi letti.

I 4 stranieri, irregolari sul territorio, sono stati denunciati per invasione di edifici, inoltre il mauritano ed un senegalese sono risultati destinatari di un’espulsione da eseguire.

