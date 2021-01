Bivaccano sotto i portici dell’Acquario, sanzionati e denunciati

Durante la loro identificazione da parte degli agenti della Polizia, i due denunciati si sono rivolti agli agenti con frasi offensive cercando di divincolarsi per evitare il controllo

Una volante della Questura ha denunciato ieri sera un palestinese di 32 anni ed un algerino di 40 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sanzionandoli, insieme ad altri due soggetti, per inosservanza delle norme anti Covid.

I quattro uomini sono stati sorpresi alle 23 a bivaccare bevendo birre sotto i portici dell’acquario, in barba all’orario non consentito.

