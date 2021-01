Pd: “Il segretario generale Criscuolo si dimette, 4 segretario in 3 anni e mezzo”

<Il continuo cambio al vertice non fa bene alla qualità e all’efficienza dei servizi comunali, rende più complessa l’organizzazione del personale, e in definitiva costituisce un danno per tutti i cittadini>

<Apprendiamo con stupore che il dottor Pasquale Criscuolo nei prossimi giorni lascerà il ruolo di segretario e direttore generale del Comune di Genova per prendere servizio come segretario comunale di Arezzo – dicono al gruppo Pd -. La continua fuga dal nostro Comune di segretari comunali, che peraltro optano per il trasferimento in sedi più piccole, è certamente un segnale di allarme per l’andamento della macchina comunale, e per il clima evidentemente non facile della civica amministrazione. Dall’elezione del Sindaco Bucci siamo al triste record di quattro segretari generali in poco più di 3 anni e mezzo. Il continuo cambio al vertice non fa bene alla qualità e all’efficienza dei servizi comunali, rende più complessa l’organizzazione del personale, e in definitiva costituisce un danno per tutti i cittadini>.

La notizia è stata data dil sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in apertura dei lavori del Consigli comunale di questa mattina, 28 gennaio 2021.

