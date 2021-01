Terrorismo, intercettazioni shock: nel mirino ebrei, donne e persone di colore – VIDEO

Fanno paura i dialoghi intercettati dalla Digos e dall’Ucigos tra il 22enne suprematista arrestato per terrorismo e razzismo e i suoi accoliti. Fra gli obiettivi dichiarati dal giovane figurava anche il compimento di azioni terroristiche di matrice suprematista. In varie chat analizzate erano altresì presenti istigazioni alla commissione di atti di violenza estremi anche sacrificando la propria vita, incoraggiando lo “school shooting” o il “day of the rope”

Riportiamo, di seguito, alcune delle frasi intercettate da Digos e Ucigos e che hanno portato all’arresto del ragazzo e alle indagini per individuare suoi eventuali complici. Nella rete suprematista eversiva era caduto anche un minore

Gli ebrei sono il male da eliminare prima di chiunque altro.



Gli ebrei sono nati per distruggere l’umanità e portarla alla sua forma peggiore.



Capisci che voglio fare la strage ad una manifestazione femminista. Sono tutti nostri nemici in uno: donne ebree comuniste.



Le donne moderne sono [t…] senza sentimenti bambole gonfiabili di [c…].



È meglio morire con onore in uno school shooting piuttosto che vivere una vita di merda soli e il colpo deve essere decisivo come fece esattamente Breivik. Saremo i primi Incel italiani a fare un’azione

Io una strage la faccio davvero. L’unica cosa da fare è morire combattendo. Io le armi le ho… Penso che farò Traini 2.0. La Race War è soprattutto contro i [n…] e degenerati. Quando si agisce bisogna farlo duramente.



Io metterei obbligatorio l’aborto per tutti [n..]



Il nuovo ordine sociale diventerà la AtomWaffen division italiana

Hai visto la strage in Texas nel Walmart?… era uno di noi e siamo a due stragi in pochi giorni a sfondo razziale.



John Earnest Tarant, Breivik, Luca Traini e tantissimi altri già i veri eroi del mondo moderno a capo

