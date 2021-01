Costa cancella tutte le crociere annunciate fino al 12 marzo

La compagnia di navigazione cancella le partenze previste dal 1º febbraio. La prima partenza, il 13 marzo, toccherà solo porti italiani e così quelle immediatamente successive

La Costa Smeralda proporrà, alla ripartenza, itinerari di 3 o 4 giorni al massimo con toccate solo in porti italiani, di cui due in Liguria:

Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Non partiranno, invece, i viaggi fino al 12 marzo previsti a bordo di Costa Deliziosa, Costa Firenze e Costa Luminosa.



Le regole anti Covid, infatti, non consentono a breve di ipotizzare le crociere con scalo estero.

