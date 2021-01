Chiusura serale di via Balbi, variazioni di percorso delle linee bus dal 13 gennaio al 5 febbraio

La chiusura si è resa necessaria per lavori stradali e avverrà nelle notti dei giorni feriali dalle 22 alle 4 del giorno dopo

Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Balbi per lavori stradali, tutte le notti dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì compreso) a partire da mercoledì 13 gennaio 2021 fino al 5 febbraio 2021 con orario dalle ore 22.00 alle ore 04.00, le linee 618, 634, 635, 641, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 618, N1 e N2

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 634, 635 e 641

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove effettueranno regolare capolinea.

