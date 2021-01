Caos in sopraelevata per veicolo in avaria e sulle autostrade per lavori

4 Gennaio 2021

4 Gennaio 2021 viabilità Il mezzo si è fermato in direzione levante, all’altezza dell’Acquario. Inevitabili le code. In A10 coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori. In A12 coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori e coda di 2 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati