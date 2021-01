Un altro autista Amt aggredito, 41enne denunciato dalla Polizia

È successo alle 14 di ieri a Nervi, dove gli uomini del locale commissariato hanno rintracciato l’uomo che era fuggito dopo aver preso a pugni l’autista

I poliziotti dell’U.P.G. hanno denunciato per danneggiamento, lesioni e interruzione di pubblico servizio, un italiano di 41 anni. È successo ieri alle 14 in via Capolungo.

L’uomo, durante una lite scaturita per futili motivi a bordo di un autobus della linea 517, ha aggredito l’autista colpendolo con diversi pugni al volto e ha danneggiato la catena divisoria posta tra il conducente e il vano passeggeri, per poi fuggire a piedi con i due cani di grossa taglia che portava con sé. Gli agenti lo hanno rintracciato lungo la strada che porta alla stazione ferroviaria di Nervi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...