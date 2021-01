Ruba in un’auto in sosta. Arrestato in via del Campasso dalla Polizia

2 Gennaio 2021 Cronaca Venti minuti dopo la mezzanotte del primo giorno dell’anno. È stato visto da un cittadino dalla finestra e questi ha chiamato la Polizia che è arrivata così in fretta da trovare il topo d’auto ancora dentro al veicolo I poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato, per furto aggravato, un dominicano di 24 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

L’intervento è stato richiesto da un cittadino che, affacciatosi alla finestra, ha visto un uomo rompere il deflettore della sua auto parcheggiata sotto casa, per rovistarne gli interni. Gli agenti intervenuti hanno trovato il “topo d’auto” ancora sul sedile posteriore. Nelle tasche aveva occultato le monete appena rubate dal cruscotto. Condividi: E-mail

