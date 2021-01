Porti, Rixi: “Genova declassata dal Governo, soldi dimezzati per la diga”

<Senza quell’opera in futuro le navi di nuova generazione sceglieranno altri scali>

<I soldi per costruire la diga nel porto di Genova sono fortemente a

rischio – dice il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale

Infrastrutture della Lega -. Dopo lo stop alla Gronda e lo slittamento del Terzo Valico al 2024, il declassamento di Genova è la novità con cui il Governo apre il nuovo anno. La dotazione per costruire l’opera – imprescindibile per avere un porto all’altezza degli standard internazionali – è stata dimezzata: serve un miliardo di euro per realizzarla, sono stati inseriti solo 500 milioni. Tutto scritto nero su bianco nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E il resto chi ce lo mette? L’opera è necessaria altrimenti le navi di nuova generazione sceglieranno altri scali. Un Governo che toglie i soldi per la nuova diga nel porto di Genova e che resta inerte davanti all’isolamento infrastrutturale della Liguria è un Governo ostile ad aziende, imprenditori, commercianti e professionisti della regione>.

