Lettera minatoria, solidarietà del Sindaco a Toti

Marco Bucci: <Viviamo un momento storico delicato nel quale chi è al vertice di istituzioni pubbliche ha il compito di prendere decisioni utili alla collettività seppure, talvolta, impopolari>

<Apprendo della lettera minatoria arrivata al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – scrive Bucci sulla sua pagina Facebook – . Un gesto grave e inqualificabile. Viviamo un momento storico delicato nel quale chi è al vertice di istituzioni pubbliche ha il compito di prendere decisioni utili alla collettività seppure, talvolta, impopolari. E ha il dovere di accettare e far rispettare norme che derivano da enti superiori al proprio. So con quanta passione e amore per i liguri e la Liguria Giovanni lavora ogni giorno e sono certo che non saranno stupide minacce a fermare il suo operato.Caro Giovanni, oggi ancora di più sono al tuo fianco e ti esprimo la mia solidarietà!>.

