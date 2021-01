La ragazza lo pianta, lui abbatte la porta. Arrestato

I Carabinieri sono, per fortuna, arrivati quando il diciottenne era appena riuscito ad entrare nell’appartamento

Ieri pomeriggio a Genova Pra’, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato per violazione di domicilio con violenza sulle cose, un ragazzo appena maggiorenne, di origine Albanese.

La vicenda vede protagonisti due ragazzi appena maggiorenni, il ragazzo che preso dall’ira si reca nell’abitazione dove la ex fidanzata aveva deciso di trascorrere la giornata. Il giovane non arrendendosi all’idea di essere stato lasciato la cerca e se dapprima si mostrava conciliante, preso dall’ira inizia a prendere a calci la porta con il chiaro intento di volerla abbattere.

La ragazza, che era in compagnia di una sua amica, in preda al panico ha contattato il 112. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di trovare il ragazzo all’interno dell’appartamento, riuscendo ad evitare che la situazione degenerasse.

Il giovane è stato arrestato e rimane in attesa del rito direttissimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...