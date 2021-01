Anpi: “Su nuovi liguri il capogruppo della Lega Mai fa affermazioni patetiche”

Il presidente Massimo Bisca: <Ci fanno piacere le parole di Toti: “Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato”. Ci farebbe piacere che tutta la sua maggioranza lo seguisse>

<Benvenuta Greta. E Morena, e Louis, e Wilson Fabian – dice Massimo Bisca, presidente Anpi Genova -. Sono i primi nati dell’anno in Liguria; tre su quattro sono figli di immigrati. E chi nasce in Liguria è ligure, ha precisato sui social il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, rispondendo ai troppi post razzisti che hanno fatto seguito ai suoi auguri ai nuovi nati (“Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato”). Per fortuna gli inqualificabili messaggi di odio contro bimbi di poche ore di vita sono stati rimossi: e confidiamo che le forze dell’ordine possano perseguirne gli autori. Ma non è stato rimosso dal suo post, e ce ne dispiace, il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Mai, che ha attaccato il leader della sua stessa maggioranza asserendo, in maniera patetica, che “non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri”. perché, insiste Mai, “per essere italiani e liguri è necessario intraprendere un percorso ben definito” concludendo con il suo no allo Ius Soli, cioè il diritto alla cittadinanza per chi nasce sul nostro territorio. Ci dispiace che Stefano Mai abbia in mente un concetto di identità che è quella che gli rimanda il suo specchio: ancora una volta si scopre come il ritornello sull’identità si sviluppi maggiormente quando chi vive in un mondo che cambia sente minacciate le sue certezze, mai messe alla prova. Ci fanno piacere le parole di Toti: ci farebbe piacere che tutta la sua maggioranza lo seguisse, lasciando l’identitario Mai a rimirarsi da solo allo specchio. E intanto, buona vita ai piccolini e alle loro famiglie, nella loro Liguria!>.

Intanto Gianni Plinio, ex assessore della giunta Biasotti ed ex presidente del Consiglio Regionale della Liguria (oggi CasaPound), chiede al presidente della Regione Giovanni Toti di chiarire <se si dichiari favorevole o contrario allo ius soli che prevede nuovi e più facili criteri per ottenere la cittadinanza italiana soprattutto da parte di bambini nati in Italia da genitori stranieri>.

<È giusto e doveroso che il presidente Toti chiarisca pubblicamente se sia favorevole o meno allo ius soli – dice Plinio -. Sarebbe un atto dovuto e di rispetto nei confronti dei cittadini liguri e soprattutto di quelli che lo hanno votato che verrebbero finalmente a conoscere se sia “intruppabile” a sinistra con le varie Boldrini ed i vari Grasso oppure tra i tantissimi italiani, compresa la stragrandissima maggioranza che lo ha eletto, che ritengono che la cittadinanza non la si regali ma vada correttamente meritata>.

